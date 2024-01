Slovenka svetovna popotnica leta

Slovenska fotografinja Andreja Ravnak je zmagovalka uglednega mednarodnega fotografskega natečaja ‘Travel photographer of the year’ (Popotniška fotografija leta), poroča dnevnik Corriere della Sera. Gre za enega najpomembnejših natečajev na svetovni ravni, na katerem so z več kot dvajset tisoči posnetkov sodelovali fotografinje in fotografi iz 150 držav. Zmagovito fotografijo je mlada Slovenka, ki je doma iz Celja, posnela v kraju San Quirico d’ Orcia v Toskani, na posnetku je kmetija Belvedere.

Andreja najraje fotografira krajino, zelo pri srcu so ji gore, puščave, kanjoni. »Čim več gole geologije – tam je moj ‘uč hepi’, tam najdem notranji mir in neizčrpen navdih,« je dejala v nekem intervjuju. Prepotovala je že kar nekaj sveta, najbolj oddaljena destinacija je bil Sulavezi, najljubši pa so ji Lofotski otoki na severu Norveške.

»V te sem se zaljubila, tam, si predstavljam, bi lahko živela, kljub temu da je v arktičnem krogu nekaj mesecev teme. Pokrajina me je začarala, iz turkizno modrega morja se dvigajo črne špičaste gore z zasneženimi vrhovi, vmes pa se v zalivih nizajo bele peščene plaže,« je še poudarila. Sedaj se je očitno zaljubila tudi v Toskano.