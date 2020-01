Slovenščina v Parizu

Primorski dnevnik je izpod peresa Sergija Premruja pred kratkim ožigosal zelo pomanjkljivo slovenščino na spletnih straneh letališča v Ronkah. Upamo, da bo članek kaj zalegel in da bodo odgovorni popravili napake. V Ronkah in še marsikje drugje (npr. pri Trgovinski zbornici v Trstu pri božičnih voščilih) bi se lahko zgledovali po mednarodnem pariškem letališču Charles de Gaulle, kjer potnike družbe Air France iz Ljubljane pričaka dobrodošlica v slovenščini. Oziroma več dobrodošlic v slovenskem jeziku, opremljene pa so z velikimi fotografijami.

Res je, da posel je posel in da se letališke družbe z vsemi sredstvi borijo za vsakega potnico in potnika, slovenščina na velikem pariškem letališču pa je vseeno presenečenje ter izraz spoštovanja do slovenskih potnikov. Takšnih presenečenj si v letu 2020 nadejamo tudi v na Tržaškem, Goriškem in v Beneški Sloveniji.