Slovenska Istra ali samo Istra?

Če bo Slovenija kdaj doživela regionalizacijo in torej pokrajine, se bo območje Istre oziroma občin Koper, Izola, Piran in Ankaran uradno imenovalo Slovenska Istra (oboje pisano z veliko začetnico). Za takšno ime so se zavzeli župani obmorskih občin in tudi štirje občinski sveti. Podlaga za predlog je bil elaborat Inštituta za jezikoslovne študije Znanstveno raziskovalnega središča (ZRS) Koper, ki svoje stališče utemeljuje s tem, da je Slovenska Istra geografski in državni pojem, nikakor pa ne narodnostna enota, ki je - kot znano - jezikovno mešana. S tem bi bila Slovenska Istra razpoznavna v primerjavi z Istro, ki je sestavni del Hrvaške. Italijanski naziv regije (ali pokrajine) bi bil vsekakor le Istra.

V italijanski manjšini je predlog Slovenska Istra-Istra naletel na različne odzive, v glavnem sicer na nasprotovanje. Italijanska skupnost v Kopru načelno ni proti temu predlogu, pomisleki prihajajo predvsem iz ostalih treh občin.

Tudi Italijanska unija odklanja odločitev štirih županov in občinskih svetov ter predlaga, da bi novo regijo enostavno poimenovali Istra (tako ji pravijo domačini, dodajajo) saj naj bi ime Slovenska Istra tako ali drugače nakazovalo etnično čistost območja med Ankaranom in Dragonjo. Istrska regija na Hrvaškem se uradno imenuje »Istarska županija-Regione Istriana«.