Slovenska kulturno-gospodarska zveza obeležila 70. rojstni dan

Brezmejno povezani: s tema besedama, ki sta označevali tako slovesnost kot priložnostni videospot, je Slovenska kulturno-gospodarska zveza drevi v Kulturnem domu v Trstu svečano obeležila svojo 70-letnico. Ob govoru predsednice Ksenije Dobrila in pozdravih gostov je stekel tudi kulturni program s koncertom Orkestra Glasbene matice in nastopom igralca Romea Grebenška.

Krovna organizacija je poleg številnih čestitk prejela tudi priznanji Občine Trst in Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prvo je na prireditvi izročil tržaški župan Roberto Dipiazza, drugo pa podpredsednik slovenske vlade in minister Matej Arčon. SKGZ pa je ob okrogli obletnici izročila priznanje goriškemu prefektu Raffaeleju Ricciardiju. Pozdravil je tudi deželni odbornik Pierpaolo Roberti, na daljavo pa predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.