Slovenska skupnost bo sodelovala z Demokratsko stranko

Uspeh levosredinske koalicije na nedavnih lokalnih volitvah v Devinu - Nabrežini, pa tudi volilno sodelovanje v Gorici in zavezanost iskanju novih dogovorov ter sodelovanj za prihodnje volilne preizkušnje v občinah obmejnega območja od Milj do Trbiža so bile tematike pogovora med deželnima vrhovoma Demokratske stranke (DS) in Slovenske skupnosti (SSk), ki sta ju vodila Cristiano Shaurli v imenu prve in Igor Gabrovec v imenu druge. SSk je podprla senatorko Tatjano Rojc in izrazila priznanje DS, da jo je uvrstila kot nosilko liste za senat na predčasnih parlamentarnih volitvah. Med dogovorjenimi prednostnimi nalogami bo v novi zakonodajni dobi določitev primernih instrumentov, ki bodo resnično olajšali zastopanost slovenske manjšine v parlamentu, kot to nakazuje zaščitni zakon iz leta 2001, ob spoštovanju pluralnosti slovenske narodne skupnosti.

Dobro je bilo ocenjeno sodelovanje med strankama v deželnem svetu FJK. V tem smislu sta se delegaciji obeh strank, v katerih so bili še senatorka Tatjana Rojc, tržaška tajnica DS Caterina Conti in njen goriški kolega Diego Moretti, za SSk pa deželni predsednik Peter Močnik ter pokrajinska tajnika Julijan Čavdek in Marko Pisani, dogovorili, da bodo takoj po nedeljskih volitvah začeli razpravo o novem politično-programskem dogovoru za deželne volitve, ki bodo prihodnjo pomlad.

Med programskimi točkami so bile izpostavljene še podpora čezmejnemu sodelovanju, partnerskim projektom v obmejnem območju, promocija manjšinskih jezikov in kultur, prepoznavanje novih razvojnih priložnosti in zlasti konkretna sredstva za uveljavljanje mladih.