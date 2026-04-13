Slovenska vlada potrdila torkovo rahlo pocenitev goriv

Najvišje dovoljene cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja bodo zunaj avtocestnega križa s torkom znašale 1,620 evra za liter bencina, 1,822 evra za liter dizelskega goriva in 1,484 evra za liter kurilnega olja, poroča spletni portal MMC RTVSLO.

Nove cene bodo veljale od 14. aprila do 20. aprila, po novem se bodo namreč cene naftnih derivatov oblikovalo tedensko in ne več 14-dnevno. Liter 95-oktanskega bencina bo pri 1,620 evra cenejši za 3,3 centa (prej 1,653 evra), dizelsko gorivo pa bo po novem stalo 1,822 evra, kar je 7,2 centa manj (prej 1,894 evra). Cene na avtocestah in hitrih cestah pa se oblikujejo prosto.