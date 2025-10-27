Slovenska vlada še stavi na boljše sobivanje z Romi

Sobotni napad na 48-letnika v Novem mestu, ki je zaradi poškodb umrl, opozarja na pomen reševanja romskih vprašanj. Ker je zločina osumljen pripadnik romske skupnosti, je dogodek kaplja čez rob v že tako napetih odnosih med romskim in neromskim prebivalstvom na jugovzhodu Slovenije. Slovenska vlada od nastopa mandata trdi, da se zaveda pomena pravih odgovorov na tem področju.

Pojasnila je, da so med drugim vzpostavili večnamenske centre za delo z Romi in povečali število strokovnih delavcev s štiri na 23 v jugovzhodni Sloveniji. Tam so okrepili prisotnost policije. Pripravili so tudi več predlogov zakonov na tem področju. Lokalna skupnost in opozicija pa opozarjata na neučinkovitost vsega naštetega.

Smrt 22-letnika v Brezjah

Vlada Roberta Goloba se je zavezala k več sistemskim in medresorskim ukrepom, potem ko je septembra 2022 v romskem naselju Brezje umrl 22-letnik. Že takrat je novomeški župan Gregor Macedoni na premierja Roberta Goloba naslovil pismo, v katerem ga je pozval, naj pristopi k oblikovanju medresorskega vladnega delovnega telesa, ki bo obravnavalo romska vprašanja v jugovzhodni Sloveniji. Vlada je županovi pobudi sledila z ustanovitvijo delovne skupine za obravnavo romske problematike.

V Sloveniji živi okoli 12.000 Romov, zgodovina njihovega bivanja na slovenskih tleh pa glede na zgodovinske zapise sega petsto let nazaj. Največ jih živi v Prekmurju, na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini.