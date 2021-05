Slovenska vlada uvrstila FJK na zeleni seznam

Slovenska vlada je na zadnji seji črtala Furlanijo - Julijsko krajino s seznama rdečih administrativnih enot, kar pomeni, da ljudje, ki bodo po novem vstopali v Slovenijo iz FJK, ne bodo napoteni v karanteno oz. ne bodo potrebovali testa. Meje sicer še ne bomo prosto prehajali, saj Italija še vedno zahteva ob vrnitvi PCR ali hitri test, ki ni starejši od 48 ur. Sproščanja se bodo torej najbolj veselili čezmejni delovni migranti, ki so doslej za vstop v Slovenijo potrebovali tedenski test. Delavci so namreč za Italijo že od samega začetka izjema, ki se lahko giba brez testa, tako da bodo lahko v službo hodili in se vračali, ne da bi se morali testirati.

Ukrep je sicer dobrodošel tudi za tiste, ki ne sodijo med izjeme, saj se lahko prosto odpravijo v Slovenijo, iz katere se lahko nato vrnejo s hitrim testom, ki ga je mogoče enostavneje in ceneje pridobiti v primerjavi s PCR testom. Za hitri test je v lekarnah v Italiji treba odšteti 26 evrov, medtem ko stane PCR test okoli 70 evrov. Odlok začne veljati v soboto, 22. maja, in velja do vključno nedelje, 30. maja.