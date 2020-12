Slovenske šole bodo po desetletju spet imele nadzornika

Z današnjim dnem Peter Černic zapušča mesto ravnatelja na goriškem liceju Trubar-Gregorčič in hkrati nastopa novo službo na deželnem šolskem uradu kot inšpektor za šole s slovenskim jezikom. »Zadnja inšpektorica je pred kakimi desetimi leti bila Lučka Barei Križman, zatem Slovenci nismo imeli svojega inšpektorja,« pojasnjuje Černic, ki je bil po razpisu za šolskega inšpektorja imenovan za eno leto, to se pravi do 31. decembra 2021.

Peter Černic je ravnatelj goriškega liceja Trubar-Gregorčič postal 2. septembra 2019; kdo ga bo nadomestil na ravnateljskem mestu, bo znano v prihodnjih dneh. V deželnem šolskem uradu bodo najprej vprašali ravnatelje, ali bi sprejeli še mesto vršilca dolžnosti; če se ne bo nihče javil, bo odločitev o imenovanju vršilca dolžnosti sprejel deželni šolski urad.

Černic bo kot rečeno inšpektorsko funkcijo opravljal eno leto, zatem bodo v deželnem šolskem uradu odločili, ali mu bodo zadolžitev podaljšali ali se bo vrnil na ravnateljsko mesto. Šolski inšpektor sicer nadzoruje izvajanje ministrskih programov in delovanje šolskih zavodov, ki jim je hkrati v oporo pri reševanju težav.