Slovenske šole v Italiji bogatejše za nove učbenike

Slovenske oz. dvojezične šole v Italiji so bogatejše za nekatere nove učbenike na področju zgodovine in zemljepisa ter matematike, ki so prilagojeni prav njihovi stvarnosti in tukajšnjim učnim načrtom. Gre za učbenike za zgodovino in zemljepis za osnovne ter priročnik za matematiko za prvostopenjske oz. nižje srednje šole, ki so jih tiskali v goriški tiskarni Budin, danes pa so jih predstavili v Trgovskem domu v Gorici na večeru, ki sta ga priredili Narodna in študijska knjižnica oz. Knjižnica Damirja Feigla ter Večstopenjska šola Gorica. Le-ta je bila skupaj z Večstopenjsko dvojezično šolo Pavla Petričiča iz Špetra tudi nosilka projekta o ponatisu oz. izdaji novih učbenikov, ki so prepotrebni, saj slovenske šole v Italiji pesti prav težava pomanjkanja ustreznega učnega gradiva, ker učbeniki iz Slovenije, čeprav kakovostni, ne odgovarjajo v celoti učnim načrtom, ki veljajo v Italiji.

Na večeru, ki ga je v imenu organizatorjev vodil Alex Devetak, so ob ravnatelju VŠ Gorica Davidu Clodigu sodelovali avtorji priročnika za matematiko za nižje srednje šole David Croselli, Lara Masten in Petra Kobau ter koordinatorka projekta za učbenik za zgodovino in zemljepis za osnovne šole, ravnateljica VŠ Josipa Pangerca iz Doline Lučka Križmančič, ki je vodila ekipo, v kateri so bile še Bruna Visintin, Nadja Barazzutti, Silvan Bevčar in Barbara Boneta, medtem ko sta pri ponatisu sodelovali še Anna Roversi in Agata Koren. Glede priročnika za matematiko je bilo med drugim rečeno, da je treba biti pri definicijah zelo natančni, vendar se tu pa tam lahko pojavijo izrazi, ki jih učenci oz. dijaki ne poznajo najbolje, zato so se ponekod odločili za rahla odstopanja od strogo točno definiranih izrazov ter jih prilagodili, da morda definicije niso stoodstotno natančne, so pa razumljive. Podobno so se lotili zadeve tudi pri pripravi učbenikov za zgodovino in zemljepis, kjer so se poslužili terminologije, ki jo poznajo. Tako je jezik učbenikov razumljiv in uporaba poteka brez težav, saj so učbenike tudi testirali: učenci so z njimi zadovoljni in delajo, je bilo slišati.

Govorniki so poudarili tudi vlogo Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino, zlasti vodji Igorja Giacominija in Petra Černica, ter poudarili pomen rezultatov, ki jih prinese sodelovanje v skupinah, ki so tudi zelo heterogene. Obenem so učbeniki tudi izziv za učence, da se ob matematiki, zgodovini in zemljepisu učijo tudi slovenščino in bogatijo svoj besedni zaklad, možna je tudi elektronska verzija učbenikov, v prihodnosti pa tudi njihovo dopolnjevanje z novimi tehnologijami, saj so študentke na oddelku za izobraževalne vede (bivši pedagoški fakulteti) Univerze v Trstu v tem smislu pripravile zelo zanimive učne enote, je bilo še rečeno. Iz občinstva pa je prišla sugestija, da bi se v prihodnje lahko lotili priprave tudi učbenikov za naravoslovje in tehnologijo.