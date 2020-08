Slovenski hmeljarji zadovoljni z letino

Kljub poletnim neurjem bo letošnja letina hmelja ena boljših v zadnjih letih po količini in še posebej po kakovosti in vsebnosti alfa kislin. Po ocenah bodo letos v Sloveniji pridelali okoli 2500 do 2600 ton hmelja, potem ko so ga lani 2572 ton, je za STA danes povedala svetovalka za hmeljarstvo iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje Irena Friškovec. Letos 125 hmeljarjev hmelj prideluje na 1480 hektarjih površin, kar je dobrih 100 hektarjev manj kot lani, predvsem zaradi viroidne zakrnelosti hmelja, s katero se hmeljarji soočajo že kar nekaj let. Ponovno je največji del slovenskih hmeljišč posajenih s sorto aurora, in sicer 37 odstotkov, sledi ji celeia z 31 odstotki. Dobrih osem odstotkov hmeljišč pa je posajenih z novimi slovenskimi sortami, ki so bile v zadnjih letih vzgojene na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

»Letošnje leto si bodo hmeljarji zapomnili tudi po novem koronavirusu, ki jim je oteževal zaposlovanje tuje sezonske delovne sile. Tako so večino vodil v slovenskih hmeljiščih letos napeljali domači delavci, ki pa so po sprostitvi ukrepov v maju večinoma odšli na svoja stara delovna mesta, zato je še kako prav prišla tuja sezonska delovna sila iz Romunije,« je pojasnila Friškovčeva.

Meni, da je tako kot vsako leto tudi letošnji pridelek krojilo vreme. Pomladi je bila suša, julija in avgusta pa so se hmeljarji srečevali z obilico padavin, ki je oteževala obdelavo hmeljišč.

Medtem pa se je obiranje hmelja že začelo. Hmeljarji so tako pričeli prejšnji teden obirati sorto savinjski golding, ki je slovenska najzgodnejša sorta. Sorta aurora pa bo zrela ta teden, poroča STA.