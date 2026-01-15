Slovenski Intersport prehaja pod avstrijskega

Poljski sklad Enterprise Investors je našel novega lastnika za podjetje Intersport ISI, ki upravlja z verigo trgovin s športno opremo Intersport v Sloveniji in regiji. Podjetje bo prevzela družba Intersport Austria, so sporočili iz družbe s sedežem v Naklem. Vrednosti transakcije niso razkrili.

Intersport ISI je eden največjih trgovcev s športno opremo v regiji in upravlja 110 lastnih fizičnih trgovin in verigo 40 podfranšiz v vseh državah nekdanje Jugoslavije. Podjetje naj bi lani po prvih ocenah ustvarilo skoraj 140 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

V slovenskem podjetju so ob tem zapisali, da so v preteklih letih razširili in optimizirali maloprodajno mrežo ter svoj trgovinski model fizičnih trgovin nadgradili s spletno trgovino.

Intersport Austria, ki upravlja z verigo trgovin Intersport v Avstriji, na Madžarskem, Slovaškem in Češkem, bo s prevzemom Intersport ISI upravljala z več kot 500 trgovinami v 12 državah in tako postala ena najmočnejših organizacij v globalni skupini Intersport.