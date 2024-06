Slovenski jadrnici med Trstom in Gradežem burja zlomila jambor

Pripadniki tržaške obalne straže so včeraj posredovali na odprtem morju v kraju Punta Sdobba med Trstom in Gradežem, od koder so po radijskih valovih prejeli klic na pomoč s slovenske jadrnice, ki ji je močna burja polomila jambor in na dokaj razburkanem morju ni mogla več pluti naprej. Tričlanska slovenska ženska posadka je 9-metrsko plovilo zasidrala in si v pričakovanju pomoči nadela rešilne jopiče. Operativni urad tržaške luške kapitanije je medtem na kraj preusmeril vlačilec, ki je bil v bližini na poskusni plovbi, da bi preverili stanje ponesrečene posadke. Trideset minut po klicu na pomoč pa je na kraj priplul še patruljni čoln obalne straže. Nanj so vkrcali članice posadke. Bile so premrznjene in pretresene toda v dobrem zdravstvenem stanju. Prepeljali so jih v tržiško pristanišče.