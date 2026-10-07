»Slovenski jezik dobiva ekonomsko vrednost«

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in državna sekretarka Helena Jaklitsch sta drugi dan intenzivnega obiska pri Slovencih na Videmskem namenili seznanitvi z družbeno, kulturno, gospodarsko in šolsko stvarnostjo Benečije. V ta namen sta danes dopoldne začeli obisk v Čedadu, kjer sta se srečala s krajevnim županom Attiliom Vugo, ki je izrazil precejšnje zanimanje za čezmejno sodelovanje s Posočjem, zlasti v okviru snujočega se Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).

Obisk, katerega se je udeležil tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Tomaž Kunstelj ter predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji Walter Bandelj (Svet slovenskih organizacij – SSO) in Nives Cossutta (Slovenska kulturno-gospodarska zveza – SKGZ), se je potem nadaljeval na sedežih omenjenih organizacij, kjer sta se ministrica in državna sekretarka sestali tudi s predstavniki različnih slovenskih kulturnih in gospodarskih organizacij Slovencev na Videmskem. V nadaljevanju sta obiskali tudi Dvojezično večstopenjsko šolo Pavla Petričiča v Špetru, ki so jima zavod, ki ga v tekočem šolskem letu obiskuje okoli 200 učencev, predstavili ravnatelj David Clodig, predsednik zavodskega sveta Federico Dugaro in Stefano Predan iz Združenja staršev.

Izzivi, s katerimi se soočajo na Videmskem, so po besedah ministrice Lep Šimenko med drugim kadrovski, zlasti na šolskem področju. »Treba je določene zadeve urediti na področju šolstva na območju celotne Videmske pokrajine, da bodo šole za slovenski jezik za učence bolj dostopne,« je novinarjem dejala Lep Šimenko, ki je drugače izrazila zadovoljstvo o vedno večjem naraščanju zanimanja za pouk slovenskega jezika. »Lahko tudi skoraj rečemo, da slovenski jezik dobiva tudi neko ekonomsko komponento, neko ekonomsko vrednost, kar se verjetno nenazadnje pozna tudi zaradi dobrega sodelovanja občin na italijanski in slovenski strani,« meni ministrica, ki je drugače iznesla tudi pozitiven vtis glede položaja narodne skupnosti in njenega delovanja, kot tudi jo veseli odprtost lokalnih upraviteljev do slovenske narodne skupnosti, k čemur jih nameravajo še dodatno spodbujati. Vsekakor »tiste pravice, ki bi jih Italija morala izvrševati, moramo zahtevati. Jaz bi si želela, da bi imeli Slovenci v Italiji iste pravice, kot jih imajo Italijani v Sloveniji«, je še dejala Lep Šimenko.

Nad obiskom ministrice in državne sekretarke sta zadovoljna tudi predsednika krovnih organizacij SKGZ Nives Cossutta in SSO Walter Bandelj.