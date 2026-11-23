Na Hrvaškem so zaradi snega na posameznih cestah v Liki danes zimske vozne razmere, močan veter pa omejuje promet na cestah ob obali. Za večji del hrvaške obale zaradi močnega vetra velja rumeno vremensko opozorilo, prekinjene pa so tudi številne trajektne in katamaranske povezave.

Zaradi močnega vetra je samo za osebna vozila med drugim odprta avtocesta A1, ki povezuje Zagreb z Dalmacijo, in sicer med priključkoma Sveti Rok in Posedarje. Osebna vozila lahko na tem odseku vozijo največ 40 kilometrov na uro, je danes sporočil Hrvaški avtoklub (Hak).

Na več državnih cestah v Liki zaradi zimskih razmer velja prepoved prometa za vozila brez predpisane zimske opreme in tovorna vozila s priklopniki.

Zaradi vetra so prekinjene številne trajektne in katamaranske povezave, med drugim med Visom in Splitom, Puljem in Zadrom, Reko in Novaljo ter Splitom in Hvarom.

Ceste so v večjem delu države mokre in spolzke, ponekod je megla, zaradi obilnejših padavin pa se lahko na cestah zadržuje večja količina vode. Voznike opozarjajo tudi na nevarnost skalnih podorov in poledice.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je za vse obalne regije razen dela Istre izdal rumeno vremensko opozorilo zaradi močnega vetra z orkanskimi sunki. Hak pa je voznike pozval, naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme.