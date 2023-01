Slovenski jezuiti žrtve patra Rupnika prosijo odpuščanja

Slovenski jezuiti so včeraj objavili izjavo glede zlorab patra Marka Ivana Rupnika, v kateri žrtve prosijo odpuščanja. Zapisali so, da za odpuščanje prosijo zlasti sedanje in nekdanje članice skupnosti Lojola, vse, ki imajo podatke o spolnih zlorabah, pa pozivajo k prijavi pristojnim institucijam.

Slovenski jezuiti so zapisali tudi, da sprejemajo »ogorčenost, jezo in razočaranje žrtev ter njihovih bližnjih,« saj je jasno, da »kot provinca v preteklosti žrtvam nismo znali prisluhniti in ustrezno ukrepati, da bi zadeve razčistili in naredili konec trpljenju«.

Poudarili so tudi, da Rupnik vse od leta 1993 deluje v Rimu, zato je zanj neposredno odgovorno vodstvo jezuitskega reda v Rimu. Slovenski jezuiti tako »nimamo neposrednih informacij o postopkih zoper omenjenega sobrata, prav tako pa so omejene tudi naše možnosti ukrepanja«.

Pred nekaj dnevi smo sicer poročali, da je dnevnik Domani objavil intervju še z eno redovnico, ki je bila v času, ko so se dogajale zlorabe (in njihovo prikrivanje) tajnice Ivanke Hosta, sestre prednice ljubljanske Skupnosti Loyola.

O Rupniku, slovenskem jezuitu, ki je pred leti pouceval verouk na slovenskih šolah v Gorici, je dejala, da je z redovnicami manipuliral. Njej je preprečil prijateljstvo z eno izmed sester, češ da gre za »nezdravo odvisnost in znak egoizma« in ji ukazal, naj prekine vsak stik z njo. Rupnik naj bi po njenih trditvah od lojolk zahteval, naj za leto dni prekinejo vsak stik z družinami, torej nic obiskov, pisem ali klicev.

Za Rupnikove spolne zlorabe je izvedela leta 1993, ko je Anna (nekdanja redovnica, ki je dala prvi intervju za Domani) sestri Ivanki Hosta prijavila zlorabe, kar je storila tudi druga redovnica, ki je z Rupnikom in Anno v Rimu sodelovala pri seksu v troje, je lojolka povedala v intervjuju.