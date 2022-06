Slovenski knjižni sejem se vrača na Gospodarsko razstavišče

Slovenski knjižni sejem bo po dveh letih spletne izdaje znova zaživel v živo. V 38. izdaji bo potekal na Gospodarskem razstavišču, kjer je, kot poudarjajo organizatorji, »pred 50 leti začel svojo pot«. V živo bo odprt od 22. do 27. novembra, v spletni obliki pa vse do 4. decembra. Tematsko bo posvečen 100. obletnici rojstva priljubljene otroške pisateljice in novinarke Ele Peroci.

Letošnji knjižni sejem bo po napovedih organizatorjev poseben iz več razlogov. Sejem se vrača tja, kjer je 10. novembra 1972 začel svojo pot – na Gospodarsko razstavišče. Med najpomembnejšimi razlogi za selitev so po navedbah organizatorjev želja zagotoviti vsem razstavljavcem enake razstavne pogoje, več razstavnih površin ter boljše poslovne razmere za razvoj sejma v prihodnje. Sejem je, kot znano, vsa zadnja leta potekal v Cankarjevem domu, ki je bil resnici na ljubo večkrat pretesen za vse obiskovalce.

Sejem bodo po izkušnjah iz preteklih let lažje izvedli tudi v dopolnjujoči hibridni obliki. Ta bo zagotovila lažjo dostopnost do sejemskih vsebin vsem slovenskim knjigoljubcem, sejem pa bo obenem tudi »zadnji trening« pred predstavitvijo slovenske knjižne produkcije na največjem knjižnem sejmu na svetu v Frankfurtu, kje se bo Slovenija prihodnje leto predstavila kot država gostja, so spomnili organizatorji Slovenskega knjižnega sejma.

Na letošnjem sejmu v živo na razstavišču na Dunajski cesti pričakujejo do 30.000 obiskovalcev ter vsaj petkrat toliko na vseh spletnih platformah, kjer bo potekal e-sejem, so še sporočili organizatorji, ki vse do 30. junija sprejemajo sejemske prijave.

Zadnji dve izvedbi sejma sta zaradi epidemije covida-19 potekali na spletu in bili koncipirani zelo drugače kot prejšnja leta, ko je sejem v živo potekal v Cankarjevem domu. Po besedah predsednika upravnega odbora Mihe Kovača je bil doseg okoli 130.000 obiskovalcev, medtem ko je bil leto poprej med 80.000 in 90.000.