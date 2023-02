Slovenski manjšini ne gre slabo

Svetovalni odbor Sveta Evrope, ki preverja izvajanje okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin, je že oktobra lanskega leta sprejel 5. poročilo o izvajanju te listine v Italiji. Poročilo je bilo pred dnevi objavljeno na spletni strani Sveta Evrope, potem ko je Odbor ministrov, najvišji organ te institucije, ki ga sestavljajo ministri držav članic, odobril končno besedilo.

Poročilo je dokaj negativno, predvsem zaradi odnosa Italije do romskih skupnosti, pa tudi zaradi stanja nekaterih manjšin, ki ne uživajo ustrezne zaščite.

Veliko ugodnejše pa je poročilo svetovalnega odbora v zvezi s stanjem slovenske manjšine v Furlaniji – Julijski krajini. To manjšino je svetovalni odbor obširneje obravnaval že v prejšnjih poročilih in sprejel nekaj predlogov za nujne ukrepe, ki jih je Italija v veliki meri tudi izpolnila, kot je razvidno iz opisa prvih štirih poročil izvajanja okvirne konvencije v Italiji. Tako tokrat edini predlog za ukrepanje zadeva rabo slovenskega črkopisa, torej šumnikov, na dokumentih. Čeprav je bila v medijih pred kratkim objavljena novica, da država rešuje to vprašanje, je treba vedeti, da se poročilo svetovalnega odbora nanaša na stanje v lanskem letu. Poleg tega tokrat delegacija svetovalnega odbora ni obiskala Furlanije - Julijske krajine, ampak manjšine v Piemontu in v južni Italiji, z nekaterimi predstavniki ostalih pa se je srečala v Rimu oziroma je pridobila njihova pisna poročila.

