Slovenski napisi v Genovi

GENOVA - V Genovi so v ponedeljek odprli nove prostore Agencije za javne prihodke v Ulici Finocchiaro Aprile ... Na fotografiji, ki jo je poslala agencija Ansa, se vidi slovenski besedi. Kako to?

»V vseh naših poslovalnicah po vsej Italiji so elektronski panoji, ki urejajo čakalno vrsto, opremljeni s prevodom napisa številka in okence v vse jezike, ne glede na obveznost zagotavljanja dvojezičnosti. V različnih jezikih so tudi označeni gumbi na sprejemnih postajah in informacije, ki so natisnjene na listkih za uporabnike,« so nam sporočili z oddelka za odnose z javnostmi.

Skratka: za pobiranje davkov je vsak jezik dober.