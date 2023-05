Slovenski navijači na Višarjah bučno za Primoža Rogliča (VIDEO)

Na Višarjah se je že v jutranjih urah v pričakovanju gorskega kronometra na dirki po Italiji zbrala velika množica navijačev in ljubiteljev kolesarstva. Plapolajo številne slovenske zastave, koreografija pa je naravnost idilična, saj številne udeležence spremljata sonce in modro nebo. Tudi temperature so za vrh, visok nad 1700 metrov kar prijetne, ob 10. uri je deželna meteorološka opazovalnica namerila 10 stopinj Celzija, živo srebro pa se bo v prihodnjih urah ob sončnem vremenu še povzpelo. Razmere bodo tako tudi za kolesarje nadvse ugodne.