Slovenski premier Robert Golob in Tina Gaber sta dahnila usodni »da«

Premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Poročni obred, ki je minil brez prisotnosti javnosti in medijev, je vodil ljubljanski župan Zoran Janković.

Poroka je potekala stran od oči javnosti, nevesto in ženina sta na skupno pot pospremili njuni družini in prijatelji.

Med svati so tudi nekateri člani Gibanja Svoboda, med njimi podpredsednika vlade in ministra Klemen Boštjančič in Matej Arčon, vodja strankinih poslancev Nataša Avšič Bogovič. Od vidnejših obrazov se poroke udeležujejo tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, podjetniki Janez Škrabec, Tomaž Subotič in Joc Pečečnik, generalni direktor Gen energije Dejan Paravan.

Na dogodku ni prisotnih tujih državnikov.

Dostop do prizorišča prve premierske poroke v Slovenije je varovan in za medije zaprt. Kljub temu pa je bilo v okolici vile slišati del obreda, med drugim je izmenjavo prstanov pospremila pesem Sreča na vrvici. Ob koncu obreda pa je sledil bučen aplavz.