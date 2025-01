Slovenskih ravnateljstev očitno sploh ne bodo ukinjali

Slovenske šole bodo izvzete iz racionalizacije šolske mreže tako za šolsko leto 2025/2026 kot tudi za naslednje šolsko leto 2026/2027, ko je tudi predviden zaključek reforme oz. preureditve šolskega sistema v sklopu Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Tako so na vprašanje Primorskega dnevnika o tem, ali izvzetje iz racionalizacije, ki ga predvideva v torek sprejeta vladna uredba z zakonsko močjo, velja samo za šolsko leto 2025/2026 ali tudi dlje, odgovorili iz tiskovnega urada ministrstva za izobraževanje. Iz tega se da sklepati, da se racionalizacija šolske mreže v Italiji z odpravo vrste mest ravnateljev in vodij uprav, ki jo predvideva uredba ministrov za finance in izobraževanje, Giancarla Giorgettija in Giuseppeja Valditare iz leta 2023, ne bo dotaknila šol s slovenskim učnim jezikom. Prvotno je namreč predvidevala ukinitev dveh ravnateljstev v šolskem letu 2024/2025 in enega v šolskem letu 2026/2027. Dve ravnateljstvi sta bili začasno rešeni tik pred začetkom tekočega šolskega leta, zadnje dogajanje pa kaže, da racionalizacije očitno ne bo.

Ob razpletu dogajanja izraža posebno zadovoljstvo Slovenska kulturno-gospodarska zveza, ki v sporočilu med drugim poudarja, da je bil ključnega pomena poseg Slovenije in njenega veleposlanika v Rimu Matjaža Longarja, saj je z večmesečnim naprezanjem in številnimi stiki z italijanskim ministrstvom za izobraževanje izkazal pozornost Slovenije do tega vprašanja. Pri SKGZ opozarjajo tudi na doprinos predstavnikov slovenske manjšine v Italiji, tako civilne družbe kot tudi politike, od senatorke Demokratske stranke Tatjane Rojc vse do deželnega svetnika Slovenske skupnosti Marka Pisanija, pa tudi na vlogo deželne odbornice za izobraževanje Alessie Rosolen, ki je podprla stališče krovnih organizacij in ga zagovarjala tudi z ministrstvom. Pomembno vlogo je odigral tudi paritetni odbor s predsednikom Markom Jarcem na čelu, še poudarjajo pri SKGZ.

Deželno tajništvo Slovenske skupnosti pa v svojem sporočilu poudarja, kako je rešitev ravnateljskih mest prinesel obisk, ki ga je stranka decembra lani izposlovala pri ministru Valditari in katerega so se ob predstavnikih SSk in Južnotirolske ljudske stranke SVP udeležili tudi predstavniki paritetnega odbora in Urada za slovenske šole. SSk opozarja, da je bilo izjemno težko posegati v načrt racionalizacije, ki ga je že odobrila Evropska komisija. Zato je zadoščenje toliko večje ob novici, da je minister Valditara uspel dokončno rešiti problem krčenja števila slovenskih ravnateljstev in da je vlada Giorgie Meloni na njegov predlog sprejela ukrep, ki našim šolam zagotavlja varnejšo prihodnost. SSk je tudi že stopila v stik z deželo FJK, da se bo čim prej pozitivno odzvala na decembrski predlog ministra Valditare, da se ustanovi omizje med državno vlado, deželo FJK in manjšino za obravnavanje ostalih odprtih vprašanj na področju šolstva.