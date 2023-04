Slovensko čebelarstvo Unescova nesnovna kulturna dediščina

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v Radovljici predsedniku Čebelarske zveze Slovenije Boštjanu Noču izročila listino o vpisu čebelarstva na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Ministrica Vrečko je vpis slovenskega čebelarstva na seznam označila za zelo pomembnega in izpostavila povezanost čebelarstva s kulturo.

Čebelarstvo je z vpisom na seznam postalo del bogate in raznolike nesnovne kulturne dediščine, ki združuje države sveta v spoštovanju dosežkov preteklih generacij in navdihuje ustvarjalnost sodobnih izrazov in družbenih praks. Priznanje Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo je tudi zahvala vsem čebelarjem, ki s svojim načinom življenja negujejo tradicijo, svoja znanja in veščine prenašajo iz roda v rod, s svojo ljubeznijo do narave in čebel pa skrbijo za občutljivo ekološko ravnovesje in trajnostni razvoj.

Kot je na dogodku ob prevzemu faksimila vpisa v izjavi za medije dejala ministrica Vrečko, je čebelarstvo v kulturo vpeto na različne načine. »Kulturna dediščina in čebelarstvo sta od vsega začetka zelo povezana, sodobna umetnost tudi s tega področja jemlje svoje navdihe in razmišljanja,« je poudarila.