Slovensko ministrstvo za kmetijstvo bo podprlo zamejce

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo javni razpis za izbor kmetijskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvu in pripravo večletnih programov aktivnosti za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2029.

Ministrstvo bo finančno podporo v višini 225.000 evrov namenilo za spodbujanja in ohranjanja kmetijstva ter razvoja slovenske identitete v zamejstvu.

Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijske, razvojne in izobraževalne organizacije Slovencev v zamejstvu, ki povezujejo kmete in društva slovenske skupnosti ter izpolnjujejo predpisane pogoje javnega razpisa, so zapisali na ministrstvu.

Rok za prijavo zapade danes, 22. decembra 2023, vse potrebne informacije pa so na voljo na spletni strani ministrstva.