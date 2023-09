Smrt motorista na Pordenonskem

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v zaselku Corva na območju občine Azzano Decimo na Pordenonskem, kjer sta trčila avtomobil in motor, na katerem sta se peljali dve osebi. Eno od dveh, moškega, ki je izgubil zavest, je zdravstveno osebje na kraju oživljalo, ves trud pa je bil žal zaman, ker je na kraju nesreče podlegel poškodbam in so lahko le potrdili njegovo smrt. Drugo osebo so prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili njene posledice.