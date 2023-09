Smrt planinke na Bovškem Gamsovcu

Na območju Bovškega Gamsovca v osrčju Julijskih Alp se je smrtno ponesrečila nemška planinka. Na krušljivem delu planinske poti je hodila za moškim, padla na skalo, se več deset metrov kotalila in nato padla po strmem meliščnem grebenu, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policija je bila o nesreči na območju Bovškega Gamsovca, ki se nahaja v neposredni bližini Triglava in je visok 2392 metrov, obveščena okoli 10. ure. Po prvih zbranih podatkih sta moški in ženska, oba državljana Nemčije, hodila po krušljivem delu planinske poti, planinka je za moškim hodila v oddaljenosti približno petih metrov. Zaradi poškodb je umrla na kraju.

Zdravnik splošne ambulante Bovec je odredil sanitarno obdukcijo, na kraju nesreče so posredovali bovški gorski reševalci in dežurna ekipa gorskih reševalcev z Brnika, ki so s helikopterjem Slovenske vojske pokojnico prepeljali na letališče v Bovec. Policisti glede omenjene gorske nesreče na Bovškem niso ugotovili sumljivih okoliščin in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še zapisali.