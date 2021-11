Smrtna nesreča mopedista

V soboto zvečer se je pri Bertokih na kolesarski stezi smrtno ponesrečil mopedist. Policisti so na kraju ugotovili, da je 42-letni voznik iz Kopra med 20.30 in 20.50 po kolesarski stezi iz smeri Bivja proti Bertokom vozil moped, čigar najvišja določena hitrost ne bi smela presegati 25 km/h. Na ravnem delu kolesarske steze v bližini turistične kmetije Mlin je zapeljal desno na travnato brežino, kjer je trčil v drevo in grmičevje. Voznik je kljub zdravniški pomoči na kraju nesreče umrl. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Policisti bodo napisali poročilo na ODT v Kopru.