Smrtna nesreča pri Čenti

Na državni cesti št. 13, imenovani tudi Pontebbana, se je sinoči okrog 21. ure pri zaselku Collalto na območju občine Čenta pripetila smrtna prometna nesreča. V trčenju dveh avtomobilov je ena oseba izgubila življenje, druga pa je bila poškodovana. Na kraj so prispeli reševalni vozili iz Čente in Čedada ter zdravniški avtomobil iz Vidma. Zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores je eno osebo oživljala, toda kljub vsem prizadevanjem reševalcev so bile poškodbe prehude in je umrla na kraju nesreče. Drugo osebo so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so ob nudenju pomoči zdravstvenemu osebju zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.