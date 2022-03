Smučišči Na Žlebeh in na Kaninu s prvim aprilom spet povezani

Smučišči Na Žlebeh in na Kaninu bosta s petkom, 1. aprila, spet povezani, in sicer do konca smučarske sezone, ki se bo v Italiji zaključila 18. aprila. Vest je objavil javni zavod za turizem Dolina Soče. Možen bo nakup le skupnih vozovnic za obe strani, cena dnevne vozovnice za odrasle bo 25 evrov. Smučišče bo v tem terminu obratovalo dnevno od 8. ure do 16. ure. Povezava je letos odpadla zaradi protikoronavirusnih ukrepov na italijanski strani.

Na Kaninu letos težav ni povzročala preobilica snega kot lani, pač pa močan veter, zaradi katerega je bila gondola v februarju deset dni ustavljena, je povedala direktorica Sončnega Kanina, ki upravlja smučišče, Manuela Božič Badalič.

Na Kaninu, kjer od 14. marca obratujejo od srede do nedelje po skrajšanem urniku, sicer ob debeli snežni odeji računajo na smuko do prvomajskih počitnic.