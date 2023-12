Sneg in led ohromila promet na jugu Nemčije

Sneženje z nizkimi temperaturami, ki je prizadelo zlasti južne predele Nemčije, je povzročilo številne težave v prometu. Spolzke ceste so botrovale številnim prometnim nesrečam, tudi s smrtnim izidom. Zaradi ledenega dežja so morali danes začasno ustaviti promet na letališču v Münchnu, ki medtem znova obratuje.

Sneg in led sta danes povzročala težave v cestnem, letalskem in železniškem prometu predvsem v zvezni deželi Bavarski na jugu Nemčije. Zaradi spolzkih cest se je zgodilo več prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami. Na Zgornjem Bavarskem sta v trčenju avtomobila in tovornjaka ponoči umrli dve osebi. Po podatkih policije se je avtomobil zagozdil pod zadnji del prikolice tovornjaka.

O smrtni žrtvi poročajo tudi z vzhoda Nemčije, kjer so zaradi dežja številne ceste v visokogorskih predelih poledenele. V nesreči šolskega avtobusa na Saškem je danes umrl otrok, najmanj deset pa jih je bilo poškodovanih. Dva odrasla, vključno z voznikom, sta bila v nesreči hudo poškodovana.

Avtobus je po navedbah predstavnika policije trčil v vozilo za vzdrževanje cest, nato pa še v drevo. Vzrok nesreče še ni znan, po prvih ugotovitvah pa je bilo vozišče v času nesreče spolzko.

Zaradi ledenega dežja in posledično zaledenelih stez je bilo danes za več ur zaprto letališče v Münchnu, ki medtem znova obratuje. Vendar pa lahko potniki še naprej pričakujejo omejitve pri letih, je povedal tiskovni predstavnik letališča, ki je bilo zaradi obilnega sneženja zaprto že minuli konec tedna.

Nemška meteorološka služba tudi v prihodnjih nočeh pričakuje nevarnost ledenega dežja in poledice, zlasti na jugu in vzhodu Bavarske.

Zaradi zimskih razmer je bil ohromljen tudi železniški promet na širšem območju Münchna. Nemške železnice so medtem sporočile, da bo danes znova stekel promet iz Münchna proti Avstriji, pričakujejo pa tudi izboljšanje razmer na regionalnih povezavah.