Ali ste starši danes naredili nekaj namesto svojega otroka, čeprav bi otrok to lahko storil sam? Če je odgovor pritrdilen, zakaj ste to storili? Morda zato, ker bi drugače zamujali, ker je tako lažje, ali preprosto zato, ker mu želite pomagati. Pomoč je včasih potrebna in dobrodošla, včasih pa ne. Zakaj je krepitev samostojnosti otroka pomembna, je pojasnila psihologinja in psihoterapevtka Martina Richiardi na predavanju Kako vzgajati samostojnega otroka - Od spenjanja čevljev do samostojnih odločitev, ki ga je v preteklih dneh za šolnike in starše priredila Večstopenjska šola na Opčinah v okviru cikla Skupaj za prihodnost naših otrok, ki ga organizira v sodelovanju z Zadružno kraško banko Trst Gorica.

»Naredil bom sam!«

Ponuditi pomoč svojemu otroku sploh ni napaka, je povedala strokovnjakinja, ki je v pretres vzela starostni pas od 3 do 13 let, a v taki meri, da ne oviramo razvoja samostojnosti.

»Žrebiček, podobno kot druge živali, je po rojstvu pri hoji takoj avtonomen. Dojenček pa ne. Človek pridobi fizično avtonomnost kasneje,» je povedala Richiardi, »še pomembnejša pa je emotivna avtonomnost.« Obe sodita v razvoj otroka, na katerega še najbolj vpliva okolje. Afriški pregovor pravi, da je za vzgojo otroka potrebna cela vas. Vsi namreč lahko vplivajo na rast otroka, ki bo toliko bolj razgledan, kolikor bolj raznoliko bo njegovo okolje. Pomembno je, da otrok raste v skupnosti in da se ga usmerja k emotivni avtonomiji, »po kateri moramo starši stremeti, tako kot po čustveni neodvisnosti. Starši se naučimo, da je otrok odvisen od nas in se temu težko odrečemo.« Ampak za otroka je avtonomija prava potreba, povezana z zaupanjem vase. Oddalji pa se samo takrat, ko se v zvezi z družino počuti varnega in gotovega.

Malemu otroku se včasih ne dopušča, da bi kaj naredil sam. Morda ker ritem življenja tega ne dovoljuje ali pa, kot rečeno, ker mu želijo starši pomagati in se pri tem ne zavedajo, da tako ne pripomorejo k utrjevanju njegove samozavesti. Ne izrekajmo stavkov kot so »pusti, naredim jaz,» ali »nisi zmožen, za to porabiš preveč časa, si premajhen in ne razumeš«.