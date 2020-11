Snežinka in rumeni alarm za sredo

Za današnjo hladno vremensko fronto, ki bo le obrobno in delno oplazila tudi naše kraje, bo ob mrzlem višinskem jedru začel pritekati od severovzhoda za ta čas mrzel zrak. Ponoči bo zapihala močna burja, ki bo dosegala hitrost do okrog 100 km/h. Jutri bo povečini sončno in vetrovno, pihala bo zmerna do močna burja. Temperatura se bo spuščala.

V ponedeljek in torek bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme, iz dneva v dan bo hladneje. Pihala bo šibka do zmerna burja. Najnižje nočne temperature se bodo marsikje spustile pod ničlo, najvišje dnevne temperature pa bodo v ponedeljek povsod pod 10 stopinjami Celzija, v torek še nekoliko nižje.

V sredo bo ob mrzlem celinskem zraku, ki se bo še zadrževal nad našim območjem, približevalo ciklonsko območje z bolj vlažnim sredozemskim zrakom, ki bo nastalo nad osrednjimi predeli Italije. Ponekod bodo od popoldanskih ali večernih ur možne manjše padavine. Kjer se bodo res pojavljale, bo lahko snežilo do nižjih predelov.

Deželna meteorološka opazovalnica iz FJK je v današnji napovedi za sredo postavila snežinko tudi nad Kraško planoto. Arso pa je za sredo od večernih ur tudi za jugozahodne predele Slovenije, ki mejijo na FJK, objavil rumeni alarm zaradi močne burje in sneženja. Pričakuje do 10 mm snega v 24 urah.