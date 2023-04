Snežni plaz odnesel skupino slovenskih plezalcev na Bovškem

Včeraj zgodaj dopoldne, nekaj po 9. uri, se je na pobočju Male Mojstrovke zgodila hujša nesreča. Snežni plaz je odnesel sedem slovenskih planincev, trije so bili hudo poškodovani, poročajo Primorske novice. Operativno komunikacijski center novogoriške policijske uprave so o gorski nesreči na pobočju Male Mojstrovke obvestili operaterji regijskega centra za obveščanje ob 9.39. Snežni plaz je odnesel sedem ljudi. Dva planinca, ki sta bila težje poškodovana, je helikopter kljub težkim vremenskim razmeram uspel odpeljati v bolnišnico, so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Helikopter je nato odpeljal še tretjega huje poškodovanega, dva poškodovana pa so odpeljali z reševalnim vozilom. Reševalna akcija se počasi zaključuje, sporočajo iz GRSZ.

V reševalni akciji je sodelovalo 50 reševalcev gorskih reševalnih služb Kranjska Gora, Mojstrana, Rateče in Bovec, ob tem pa še helikopter Slovenske vojske s predstavniki združene ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči GRZS in helikopter Letalske policijske enote. Prisotni so bili tudi policisti gorske policijske enote PU Nova Gorica in PU Kranj.

Oba helikopterja sta imela zaradi megle in težkih vremenskih razmer, vmes naj bi na gori tudi snežilo, »izredno omejene možnosti za reševanje«, so opozorili v GRZS. Da so bile na kraju dogodka zelo slabe vremenske razmere, vidljivost slaba, reševanje ponesrečenih pa zelo zahtevno in dolgotrajno, je poudaril tudi tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

Kot so potrdili v GRZS, so se gorniki včeraj vzpenjali proti vrhu Male Mojstrovke po Župančičevi grapi. Ob izhodu iz grape jih je odnesel snežni plaz v dolžini približno sto metrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, kjer so klic o dogodku dobili nekaj po pol deseti uri dopoldne. Dva planinca sta se težje poškodovala, trije so lažje poškodovani, dva pa sta jo kljub sprva drugačnim informacijam odnesla brez poškodb.