So fašistični pozdravi v skladu z evropskimi vrednotami?

So fašistični pozdravi, kakršne je bilo januarja mogoče videti v Rimu ob poklonu ubitim v Ul. Acca Larenzia, v skladu z vrednotami Evropske unije? To želi izvedeti 18 evropskih poslancev z Matjažem Nemcem (SD) na čelu, ki so na Evropsko komisijo v zvezi s tem naslovili poslansko vprašanje. Skrbi jih oživljanje fašističnih ideologij v Italiji, pa tudi sodba italijanskega vrhovnega sodišča glede fašističnega pozdrava, ki naj ne bi bil nezakonit, če so desnice iztegnjene kot poklon umrlim.

»Čeprav smo fašizem pred več kot 80 leti že poslali na smetišče zgodovine, v zadnjem času v sosednji Italiji vse bolj ponovno vznika. Ob tem bi morali povsod v Evropi, še posebej pa v institucijah EU, zvoniti vsi alarmi,« je dejal slovenski evroposlanec Matjaž Nemec. »Čeprav je treba sodbe sodišč spoštovati, nas takšna zborovanja, naklonjenost in celo poveličevanje ideologije, ki je povzročila tako neizmerno trpljenje milijonom ljudi, vse močno skrbijo. EU je bila utemeljena ravno na idejah protifašizma in antinacizma. V samo dušo Evrope pa smo v temeljnem dokumentu vklesali vrednote spoštovanja človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in varstvo človekovih pravic – vrednote, ki so jih fašistične in nacistične ideologije želele uničiti.«

Evropsko komisijo, od katere želijo odgovor v roku petih tednov, zato sprašujejo, če zadnja dejanja v Italiji neposredno ogrožajo temeljne evropske vrednote ter če so takšni prikazi skladni s pravom EU. Zanima jih tudi če in kako namerava EK ukrepati, da bi EU zaščitila pred takšnimi grožnjami.

Pod vprašanje so se podpisali Matjaž Nemec (S&D), Peter Pollák (PPE), Pierre Karleskind (Renew), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Isabel Santos (S&D), Dietmar Köster (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Pina Picierno (S&D), Thijs Reuten (S&D), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Paul Tang (S&D), Cyrus Engerer (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Irena Joveva (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Robert Biedroń (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Damien Carême (Verts/ALE).