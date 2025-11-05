Sodniki delajo, o Marku Rupniku pa je spregovoril tudi papež

Papež Leon XIV. je v torek zvečer ob odhodu iz poletne rezidence Castel Gandolfo odgovoril na nekaj novinarskih vprašanj, zadnje med temi je bilo tisto, ki ga je postavila novinarka katoliške televizijske mreže iz ZDA EWTN Magdalena Wolinska-Reidi o primeru Marka Rupnika, slovenskega duhovnika, proti kateremu poteka sojenje zaradi obtožb o spolnih, psihičnih in duhovnih zlorabah več redovnic. Novinarka je omenila, da žrtve, ki so preživele zlorabe, pa tudi njihovi pravni zastopniki opozarjajo, da je prisotnost Rupnikovih mozaikov v številnih cerkvah in svetiščih po celem svetu, vključno z Vatikanom, zanje travmatična, za mnoge druge ljudi pa škandalozna. »Kako lahko cerkev izkaže občutljivost za prošnje žrtev? Ali naj te mozaike prekrije, mogoče celo odstrani?« – je vprašala.

Marsikje so bila Rupnikova dela prekrita prav zaradi potrebe po izkazanju občutljivosti do »tistih, ki so vložili primere kot žrtve«, je dejal papež. Fotografije Rupnikovih mozaikov so bile umaknjene tudi z vatikanskih spletnih strani, je še dejal in pristavil, da so torej z zadevo seznanjeni. »Pred kratkim se je začelo novo sojenje, imenovani so bili sodniki. Postopki za to, da pridemo do pravičnosti, trajajo dolgo. Vem, da je za žrtve zelo težko, da jih prosimo za potrpežljivost, toda Cerkev mora spoštovati pravice vseh ljudi. Domneva nedolžnosti dokler krivda ni dokazana velja tudi v Cerkvi in upam, da bo to sojenje, ki se šele začenja, lahko vsem vpletenim prineslo nekaj jasnosti in pravičnosti,« je še izjavil Robert Prevost.

Konec sojenja morda še letos

V torek je o primeru Marka Rupnika, ki je pred leti poučeval verouk na slovenskih šolah v Italiji, spregovoril tudi argentinski kardinal Victor Manuel Fernandez, ki vodi dikasterij za nauk vere. Navedel je, da sodniki, ki so bili izbrani za sojenje Rupniku, »delajo«. »Ne vemo, kaj delajo, ker delajo svobodno,« je dodal. Na vprašanje, ali je mogoče razsodbo pričakovati še letos, je kardinal odgovoril, da to »ni nemogoče«. Ob tem je še poudaril, da z njihove strani ni nobene želje po vplivanju na potek sojenja in da so za odločitve pristojni sodniki.

V petčlanskem senatu, imenovanem v začetku oktobra, so ženske in kleriki brez funkcij v dikasteriju za nauk vere ali drugih vatikanskih organih – njihova imena sicer niso znana.