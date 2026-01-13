Soglasno za Tabljo, za šolsko komisijo pa presenečenje

Za razliko od lanske zadnje decembrske seje je bil sinoči predsednik Paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Marko Jarc veliko boljše volje. Odbor je bil namreč tokrat sklepčen in je na včerajšnji seji, ki je popoldne potekala v palači deželne vlade Furlanije - Julijske krajine v Trstu, soglasno sprejel predlog občine Tablja v Kanalski dolini za vključitev v seznam občin, kjer veljajo določila zaščitnega zakona št. 38-2001.

Če bo postopek sprejetja naposled prišel do konca, bo Tablja 33. občina v FJK, kjer bodo veljala zaščitna določila, v tem primeru samo za naselje Lipalja (ali Dipalja) ves, ki velja za najbolj zahodno slovensko jezikovno postojanko v Kanalski dolini.

Od 22 na 15 članov

V nemajhno presenečenje več članov odbora pa je bil osnutek sestave nove Deželne šolske komisije za pouk v slovenskem jeziku, ki se je pojavil na mizi v teku seje, precej drugačen od tistega, ki so ga v priponki prejeli po elektronski pošti v okviru gradiva za sejo. Le-ta je namreč predvideval 22-člansko komisijo z vodjo Urada za slovenske šole, tremi predstavniki ravnateljev, predstavnikoma krovnih organizacij slovenske manjšine, šolskim inšpektorjem, petimi predstavniki učnega osebja, enim predstavnikom neučnega osebja, tremi predstavniki staršev, tremi predstavniki dijakov, predstavnikom ministrstva za izobraževanje, predstavnikom dežele FJK in predstavnikom slovenskih šol v Višjem šolskem svetu v Rimu.

Novi osnutek pa predvideva 15-člansko komisijo, v kateri se število predstavnikov učnega osebja s petih zmanjša na enega člana, prav tako se število predstavnikov staršev oz. dijakov zmanjša s treh na enega. V novem osnutku predstavnik neučnega osebja izpade iz komisije, število predstavnikov dežele FJK pa se povzpne na tri: poleg tistega, ki bi ga določila deželna vlada, sta dodana dva, ki bi ju določil deželni svet (enega za večino in enega za opozicijo).

Odobritev kljub pomislekom

Sam Jarc je v pogovoru z novinarji dejal, da okoli osnutka ni bilo soglasja, je bil pa odobren, tako da ga lahko predsednik odbora zdaj lahko naslovi na ministra za izobraževanje in se lahko začne pogovarjati glede preureditve deželne šolske komisije.