»Šoht naj postane kraj spoštovanja in sprave«

Bazovski šoht je kraj spomina in simbolj političnega nasilja proti Italijanom, a hkrati svetišče miru in obsodbe vojne, ki Italijane, Slovence in Hrvate združuje v novi Evropi, kjer vse nas združuje soudeležba pri vrednoti demokracije. O tem so prepričani italijanski minister za izobraževanje in zasluge Giuseppe Valditara in drugi sogovorniki, ki so danes popoldne skupaj z dijaki nekaterih večstopenjskih, nižjih in višjih srednjih šol iz Bergama (Lombardija), Polceniga (FJK), Mentane (Lacij) in Casolija (Abruci) obiskali šoht pri Bazovici, ki je postal simbol povojnih pobojev po drugi svetovni vojni ter eksodusa Italijanov z ozemelj, ki so takrat pripadla Jugoslaviji, danes pa so v Sloveniji in na Hrvaškem. Pred tem se je minister v Piranu srečal tudi s predstavniki italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem.

Po Valditarovih besedah bazovski kraj spomina simbolizira vse žrtve fojb in eksodusa, pri tem je minister poudaril obvezo ministrstva, ki ga vodi, da se v šolah izve, kakšno ceno so ezuli plačali za to, da so ostali Italijani, njihove rane pa so last celotnega italijanskega naroda. Bazovica je tako boleč emblem žalovanja, ki ga je povzročil razmah ideološkega in nacionalističnega besa, ki prevlada nad vsakim čutom človečnosti, danes pa lahko oz. mora postati kraj spoštovanja in sprave, je prepričan Valditara, ki je kot pričo tega podal ravno skupni obisk predsednikov Italije in Slovenije, Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja tako k bazovskemu šohtu kot k spomeniku bazoviškim junakom 13. julija 2020. To v procesu evropskega združevanja kaže na pot skupne volje po miru in demokraciji, je dejal.