Šole in vrtci v Sloveniji jutri odpirajo svoja vrata. »Epidemiologi NIJZ in svetovalna skupina ministrstva za zdravje po oceni nove situacije zaradi odkritja angleške različice novega koronavirusa še vedno podpirajo odprtje prve triade osnovnih šol in polno delovanje vrtcev po veljavnem odloku v devetih regijah. Pomagajmo učiteljem in vzgojiteljem, da bo delo varno,« je zapisal premier Janez Janša na twitterju.