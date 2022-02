Šolska ministra Bianchi in Kustec tudi o vodji Urada za slovenske šole

Vzpostavitev delovne skupine za sodelovanje na področju manjšinskega šolstva in ureditev formalizacije postopka imenovanja vodje Urada za slovenske šole, s čimer bo omenjeni urad dobil ustrezno mesto v okviru avtonomije manjšinskega šolstva, pa tudi okrepitev sodelovanja na strokovni ravni v zvezi z vprašanjem reforme poklicnega in strokovnega izobraževanja. O tem sta se ministra za izobraževanje Slovenije in Italije, Simona Kustec in Patrizio Bianchi, zavzela oz. dogovorila na današnjem bilateralnem srečanju v Bologni, kjer sta se udeležila tudi ministrske konference o vlaganju v predšolsko vzgojo in izobraževanje skupaj z evropsko komisarko za inovacije in izobraževanje Marijo Gabriel ter ministrom in državnim sekretarjem za izobraževanje Cipra in Španije.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ocenjujejo bilateralno srečanje kot uspešno, pri čemer poudarjajo, da sta se ministra zavzela za vzpostavitev delovne skupine za sodelovanje na področju manjšinskega šolstva. »To je pomemben korak naprej, saj bomo skupaj naslovili odprta vprašanja in jih lahko sproti reševali,« je poudarila ministrica Kustec. Ustanovitev skupne delovne skupine je po njenem mnenju znak odličnega sodelovanja na bilateralni ravni, ki vodi v krepitev odnosov med državama.

Ministra Kustec in Bianchi sta se zavzela tudi za krepitev nadaljnjega sodelovanja in intenzivnejšo izmenjavo izkušenj na različnih ravneh in področjih izobraževanja. Pri tem sta se tudi dogovorila glede ureditve formalizacije postopka imenovanja vodje Urada za slovenske šole, s čimer bo urad dobil ustrezno mesto v okviru avtonomije manjšinskega šolstva, piše v sporočilu slovenskega ministrstva za izobraževanje o srečanju, ki se ga je med drugimi udeležil tudi vršilec dolžnosti vodje Urada za slovenske šole Peter Černic.

Ministra sta obravnavala tudi vprašanje reforme poklicnega in strokovnega izobraževanja, pri čemer sta se dogovorila za okrepitev sodelovanja na strokovni ravni, v okviru katere bi pospešili izmenjavo dobrih praks, strokovnih razprav in mobilnost.