Šolski avtobus, poln otrok, po trčenju pristal na boku

V kraju Treppo Grande na Videmskem je bil danes zjutraj šolski avtobus s 23 potniki vpleten v prometno nesrečo, pri čemer je po trčenju z avtomobilom zapeljal s ceste in se prevrnil na bok. Prevažal je otroke, ki obiskujejo vrtec, osnovno in nižjo šolo. V nesreči so se poškodovali, kaže da na srečo le lažje, voznik, spremljevalec in dva otroka. Do trčenja med šolskim avtobusom in oplom insigna je prišlo v križišču. Eno od dveh vozil je, kot kaže, drugemu izsililo prednost.

Na kraj so prispele številne ekipe reševalcev in gasilcev. Priletel je tudi reševalni helikopter, s katerim so prepeljali v bolnišnico dva otroka. Eden od dveh si je zlomil roko. Spremljevalec je kljub poškodbam po zasilnem izhodu na strehi šolskega avtobusa otroke rešil iz avtobusa. Na kraju so bili tudi lokalni policisti in karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.

Kmalu po nesreči so prihiteli tudi številni starši udeleženih otrok, ki niso mogli skrivati velike zaskrbljenosti. Zdravstveno osebje je na kraju pregledalo vse otroke, mnoge je naslovilo v bolnišnico na nadaljnjo kontrolo.