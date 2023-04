Sončen konec tedna, nato dež pred večdnevnim izboljšanjem

Na vreme pri nas še obrobno vpliva hladno višinsko jedro, ki se je od severovzhoda vzvratno pomaknilo nad alpsko območje. Njegov vpliv se bo postopno zmanjšal, v soboto in nedeljo bo na vreme pri nas vplival anticiklon, ki nam bo zagotovil stanovitnost in višje temperature. V ponedeljek bo naše kraje hitro prešla atlantska višinska dolina, v torek pa bo še občasno pritekal nekoliko bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak. V drugi polovici prihodnjega tedna bi se moral nato spet okrepiti anticiklon.

Danes bo še delno jasno do spremenljivo, ponekod bo lahko še nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma ponekod lahko pretežno oblačno. Občasno se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Več sončnega vremena bo ob morju, več oblakov pa v gorah, kjer bodo občasne padavine verjetnejše.

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in topleje. Najvišje dnevne temperature bodo povečini presegale 20 stopinj Celzija. V nedeljo popoldne bo že nekaj več oblakov.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v gorah. Vsaj občasno pa bo povsod deževalo.

V torek bo delno jasno do spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Ponekod bodo možne posamezne plohe.

Od srede bo vreme bolj stanovitno in topleje.