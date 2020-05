Sosedom nastavil petardo, poškodoval pa svojega očeta

Koprski policisti so bili včeraj ob 16.30 obveščeni o eksploziji v Žusterni v ulici Dolga reber. Nemudoma so odšli na kraj in ga zavarovali. Pri ogledu kraja eksplozije so sodelovali tudi bombni tehniki iz Oddelka za protibombno zaščito Specialne enote policije.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 32-letni domačin sosedom, s katerimi je v sporu, nastavil močnejšo petardo, kupljeno na črnem trgu. Neuradno naj bi bila sprta sinova obeh tam stanujočih družin, so izvedeli pri Primorskih novicah. Eden naj bi drugemu stanovalcu na kljuko vrat nastavil eksplozivno telo. Njegov 58-letni oče je to opazil in hotel petardo odstraniti, takrat pa je eksplodirala.

Eksplozija mu je hudo poškodovala prste na rokah, zato so ga takoj odpeljali v UKC Ljubljana na zdravljenje. Osumljeni 32-letnik je bil prijet, odrejeno mu je bilo pridržanje. Trenutno je še vedno v policijskem pridržanju, po zaključenih postopkih pa mu sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti inkaznivo dejanje povzročitev hude telesne poškodbe.