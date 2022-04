Sparkasse presegla 45 odstotkov delnic CiviBank

Bocenska hranilnica Sparkasse je sporočila, da je za svojo javno ponudbo za nakup delnic čedajske banke CiviBank doslej pridobila 46,33 odstotka delnic. S tem je dosegla in presegla minimalni cilj 45 odstotkov delnic, ki je bil potreben za veljavnost ponudbe.

Sparkasse je že od prej imela v lasti 17,09 odstotka delnic čedajske banke, tem pa se je doslej pridružilo še 29,24 odstotka. Pri tem v Bocnu poudarjajo, kako je k ponudbi Sparkasse doslej pristopilo 1845 delničarjev, ki predstavljajo 13,18 odstotka vseh delničarjev čedajske banke (teh je okoli 14.000). To po mnenju Sparkasse kaže na naraščajoče zanimanje za njeno ponudbo tudi med t. i. zgodovinskimi delničarji CiviBank. Ravno v zadnjih dneh se je število pristopov le-teh močno povečalo.

Predsednik uprave in generalni direktor bocenske banke, Gerhard Brandstätter in Nicola Calabrò, sta v sporočilu za javnost izrazila zadovoljstvo nad tem dosežkom ter prepričanje, da bo Sparkasse na koncu presegla 50 odstotkov pridobljenih delnic CiviBank, kar je dobra popotnica za bližnjo skupščino čedajske banke, ki bo potekala 29. aprila v prvem in 25. maja v drugem sklicu in na katerem je predvidena tudi izvolitev novega upravnega sveta. Dosedanje vodstvo čedajskega zavoda za predsednico zopet kandidira Michelo Del Piero, za predstavnika slovenskih delničarjev pa Livia Semoliča, Sparkasse pa ponuja svojo listo na čelu s kandidatko za predsednico uprave Alberto Gervasio, medtem ko je kandidatka za slovensko predstavnico Lidia Glavina.