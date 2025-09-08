Spet prihajajo nevihte z nalivi

Anticiklon bo že jutri (torek) oslabel in se bo našim krajem približala globoka atlantska višinska dolina z nestanovitnim zrakom, ki bo vplivala na vremensko dogajanje vse do četrtka. Vreme se bo znova poslabšalo. Jutri zvečer se bodo pojavljale prve krajevne plohe in nevihte. Glavnino poslabšanja pričakujemo v noči na sredo in v sredo. Povečini bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo padavine, pogosto v obliki ploh in neviht. Možni bodo krajevni nalivi. Pihali bodo južni vetrovi. Podobno vreme se bo sprva nadaljevalo še v četrtek, ko pa bodo predvidoma količine padavin manjše in bodo padavine manj pogoste. V četrtek bo že nekaj več spremenljivosti, občasno pa bo še deževalo.

V sredo se bo ozračje osvežilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 23 stopinj Celzija.

Arso je od jutrišnjega (torkovega) popoldneva do vključno četrtkovega jutra objavil rumeno opozorilo zaradi neviht in krajevnih nalivov.

V petek se bo vreme izboljšalo, v soboto in nedeljo pa kaže na oblačnost in zlasti v nedeljo na morebitne manjše padavine.