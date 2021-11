Spletna nakupovalna mrzlica ob včerajšnjem dnevu samskih

Enajsti november ni znan le zaradi martinovanj, pač pa tudi, ker že več kot desetletje velja za dan samskih in med drugim za dan spletne nakupovalne mrzlice.

Kitajska spletna trgovca Alibaba in JD.com sta tako včeraj zabeležila rekordno prodajo. Skupna prodaja je znašala 889 milijard juanov oz. 121,7 milijard evrov, kar je za približno petino več kot lani.

Pri obeh so potrošniki kupovali predvsem elektroniko, potrebščine za domače živali ter kozmetiko in ostale izdelke za osebno nego. Dan samskih je tako presegel ameriški »črni petek« in je postal barometer razpoloženja potrošnikov v drugem največjem gospodarstvu sveta.