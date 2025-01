Spletne goljufije in prevare odnesle več kot 221 milijonov

Spletne prevare in kraja tako podatkov kot denarja, otroška pornografija, zalezovanje in nasilje ter napadi na informacijske sisteme – to je le nekaj področij računalniškega kriminala, s katerimi se varnostni organi ukvarjajo zato, da zagotovijo varnost državljank in državljanov. V poročilu policije za računalniški kriminal za leto 2024, ki je bilo objavljeno prejšnji teden, najdemo veliko podatkov in analiz, ponavlja pa se poudarek, da se kibernetska kriminaliteta pospešeno in uspešno razvija. Njen obseg se tudi povečuje, saj danes vključuje tako protizakonite dejavnosti, ki so možne zgolj na spletu, kot tudi tiste, ki se iz analognega sveta selijo v virtualna okolja.

Lani je bilo na državni ravni ugotovljenih 18.714 primerov spletnih prevar, kar znaša 15 % več kot leto prej, lahko beremo v poročilu policije za računalniški kriminal. Število obravnavanih oseb je sicer ostalo nespremenjeno (približno 3500), vendar so bile odtujene vsote denarja višje za 32 % in so znašale vrtoglavih 181 milijonov evrov. Prijavljenih je bilo tudi za petino več finančnih goljufij, zaradi katerih so bili italijanski državljani ob dodatnih 48 milijonov evrov.

Velik problem še vedno predstavljajo spletne strani, ki širijo vsebine s spolnimi zlorabami otrok. Nacionalni center za preprečevanje spletne otroške pornografije (Cncpo) je pod drobnogled vzel 42.031 spletnih strani, od katerih je bilo 2775 uvrščenih na tako imenovani »črni seznam«.

Povečale so se tudi operacije policije proti kibernetskemu terorizmu, in sicer z 178 tisoč na 290 tisoč, čeprav je bilo blokiranih spletnih vsebin za 11 % manj kot v letu 2023. Policijski strokovnjaki poudarjajo, da je delo na tem področju ključnega pomena za zgodnje odkrivanje potencialnih groženj ter za učinkovito upravljanje javnega reda in varnosti.

Za preprečevanje kibernetskega terorizma je operativni center za kibernetsko varnost FJK (Cosc Fvg) v letu 2024 preventivno pregledal približno 3800 spletnih mest, medtem ko je policija izvedla 23 hišnih preiskav zaradi posedovanja in širjenja gradiva, povezanega s spolnim izkoriščanjem otrok na spletu. Na deželni ravni je policija obravnavala devet primerov spletnega zalezovanja otrok, pri čemer so bile štiri osebe ovadene. Poleg tega je bilo obravnavanih 27 primerov izsiljevanja z intimnimi posnetki (t. i. sextortion) in trije primeri maščevanja z objavo pornografskih posnetkov (t. i. revenge porn).