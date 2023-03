Spletni brskalnik Mozilla Firefox odslej tudi v furlanščini

Spletni brskalnik Mozilla Firefox ima po novi 111. posodobitvi tudi furlansko različico. Bodisi v sistemu Android kot v sistemu iOS bodo tako uporabniki med različnimi jeziki lahko izbirali tudi furlanščino. Gre za nadgraditev, za katero je Fabio Tomat, informatik furlanskega porekla, v furlanščino prevedel približno 14.000 alfanumeričnih znakov, je sporočila deželna agencija za furlanski jezik Arlef. Podobne prevode Tomat opravlja od leta 2010, je povedal za časopis Il Friuli, pri čemer gre za strast, ki se je postopno poglabljala. Obiskoval je več brezplačnih tečajev furlanščine, na katerih je spoznaval slovnico in odkril več koristnih pripomočkov za prevajanje.

Fabio Tomat je prevedel v furlanščino tudi druge spletne in družbene platforme, med drugim tudi Facebook, WordPress in Telegram. Projekte sta podprli Dežela FJK in dežena agencija za furlanski jezik Arlef.