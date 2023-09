Spodbuden začetek pouka na špetrski dvojezični šoli

Zvonec je včeraj ponovno zazvonil tudi na Dvojezični šoli Pavla Petričiča v Špetru, kjer se je novo šolsko leto 2023/2024 začelo v znamenju nekaterih novosti in pozitivnih podatkov, predvsem pa v pričakovanju na praznovanje 40. obletnice delovanja, kot je povedal ravnatelj špetrske šole David Clodig.

Letos bo šolo obiskovalo 247 otrok: 68 vrtčevskih (vključno s sedmimi obiskovalci tako imenovanega pomladnega oddelka, ki so ga uvedli septembra 2021), 96 učencev in 83 dijakov. Skupno število je res nekoliko manjše kot lani, ko je bilo otrok 255, na šoli pa so vsekakor zadovoljni. V vrtcu imajo po nekaj letih spet tri oddelke, že več kot šest let pa niso imeli toliko otrok (24) v najmlajši skupini. Prvostopenjska srednja šola bo imela prvič po dve paralelki za vsak razred (prvošolcev je skupno 30). Padec vpisov tako dejansko beležijo le na osnovni šoli (prvošolčkov bo tu 18, dve paralelki pa bodo imeli samo v petem razredu), kar pa je posledica stanja v vrtcu v minulih letih. Pozitivna novica pa je tudi to, da bo imela tudi letos dvojezična šola eno dodatno osebo v tajništvu.

Poleti niso počivali

Včeraj se je v Špetru res spet začel pouk, šola pa je bila pravzaprav odprta tudi med poletjem, saj so z Zavodom za slovensko izobraževanje in s pomočjo številnih sodelavcev, med katerimi je bilo veliko nekdanjih učencev, otrokom ponudili vrsto različnih dejavnosti, ki so se vrstile od druge polovice junija vse do 1. septembra in pri katerih je v različnih izmenah sodelovalo kar 120 otrok.

