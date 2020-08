»Spomin na fojbe in na žrtve Italijanov v Jugoslaviji«

10. februar, spominski dan na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre in Dalmacije bi bilo treba preimenovati v spominski dan za žrtve Italijanov v Jugoslaviji in žrtve fojb, predlaga znani italijanski zgodovinar Angelo Del Boca. Njegova najbolj znana knjiga je Italiani, brava gente? (pri Mladinski knjigi je izšla v slovenskem prevodu z naslovom Italijani, dobri ljudje?), v kateri danes 95-letni zgodovinar in novinar razkriva zločine italijanske vojske v Etiopiji ter med drugo svetovno vojno v Grčiji, Albaniji in Jugoslaviji.

V intervjuju izpod peresa Giancarla Bocchija za dnevnik il Manifesto Del Boca izpostavlja, da so italijanski vojaki med okupacijo t.i. Ljubljanske province ubili 1000 talcev, na zahrbtni način 8000 Slovenk in Slovencev, požgali 3000 hiš in v taborišča deportirali okrog 35 tisoč ljudi. Del Boca izrecno omenja italijansko taborišče na Rabu, da ne govorimo o žrtvah italijanske vojske v Dalmaciji, Črni gori in na Kosovu. Del Boca, ki je služil v fašistični vojski tudi po kapitulaciji Italije, nato se je pridružil partizanom, je s svojimi knjigami, reportažami in članki popolnoma porušil mit, da so Italijani v raznih vojnah, v katerih so bili vpleteni, obnašali kot neke vrste dobri ljudje, v resnici pa so se proslavili s številnimi okrutnimi zločini nad civilnim prebivalstvom, začenši v Etiopiji ob koncu devetnajstega stoletja.