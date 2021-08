Spomin na žrtve nacističnega genocida nad Romi

Danes obeležujemo dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi. Na današnji dan leta 1944 so nacisti v taborišču Auschwitz-Birkenau uničili tamkajšnji Zigeunerlager (cigansko taborišče) in usmrtili več kot 3000 Romov, kar je bila največja usmrtitev Romov naenkrat. Dogodka se spominjajo v številnih evropskih državah.

Dogodka se je spomnila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evropa izkazuje spoštovanje stotisočim romskim žrtvam holokavsta ter obnavlja prizadevanja in zavezanost k enakosti, vključenosti in sodelovanju Romov, je med drugim dejala. Gre za kolektivno dolžnost, ki spominja na potrebo po spopadanju z njihovo vztrajno diskriminacijo, je še povedala. Sovraštvo, rasno motivirano nasilje in etično profiliranje v Evropski uniji, ki temelji na spoštovanju temeljnih pravic, nimajo prostora, je opozorila.

Med drugo svetovno vojni so nacisti med letoma 1939 in 1945 usmrtili okoli pol milijona Romov, nekateri menijo, da je bilo število žrtev celo trikratno. Samo v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau jih je umrlo 21.000.